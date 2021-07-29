Тихановскую обвинили в призывах к свержению власти

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в ходе ее поездки в Вашингтон представляют собой явные призывы к свержению власти в республике. Такую позицию высказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне <...>. Это, безусловно, четкий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства», — пояснил Полянский.

Ранее, комментируя поездку Тихановской в США, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской полностью финансируется странами Запада. По ее словам, Тихановская не является профессиональным политиком и политологом. Однако при этом ей присвоили «особый статус»: она встречается с главами правительств, а международные организации принимают ее на «официальном и высоком уровне».

Сама бывший кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что тема санкций против Белоруссии стала ключевой во время переговоров в Вашингтоне. При этом власти США пока не дали ей определенного ответа относительно введения новых ограничительных мер в отношении официального белорусского руководства.