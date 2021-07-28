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Фото Макрона из Полинезии в венках и бусах стало вирусным в соцсетях

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Esther Cuneo/AP

Президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита во Французскую Полинезию одарили венками и бусами — фотографии французского лидера в экзотических украшениях моментально распространились в соцсетях и стали мемом в Twitter.

Полинезийцы, следуя местной традиции, подарили Макрону так много украшений, что они практически закрывали его лицо. Пользователи дорисовали в фотошопе венки у президента до уровня колен и сопроводили их шуточными подписями.

«Сериал «Друзья» предсказал Макрона», — отметил один из юзеров.

Другая пользовательница добавила, что президент Франции превратился в «человеческий венок» во время визита в Полинезию.

Ранее сообщалось, что президент Франции во время визита в Полинезию получил новое имя Те Ака Ики Тааоа, что означает «великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко». Французский президент, в свою очередь, начал свою речь в ходе визита с приветствия несколькими словами на языке каждого острова архипелага.

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