Польша обвинила ФРГ в нарушении солидарности из-за «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Германия «нарушила принципы энергетической солидарности», отказавшись препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в эфире Polskie Radio.

«В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже скорее решен, если речь идет об окончании этой нитки. К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная», – сказал он.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач рассказал об участии в «спасении Европы» от «Северного потока — 2».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.