Песков: Россия и США в определенной степени выполняют договоренности саммита в Женеве

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков оценил совместную работу Москвы и Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, в определенной степени достигнутые договоренности выполняются.

«Это очень сложный процесс, пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты. <...> Есть контакты по кибербезопасности, по стратегической стабильности, все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал подробности переговоров Путина и Байдена по хакерским атакам.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.