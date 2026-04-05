Футболист «Спартака» рассказал, заслужила ли команда победу над «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что его команда заслужила победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», передает Sport24.

«Мы были в первом тайме неуверенными. Слава Богу, во втором тайме перевернули игру и заслуженно победили», — сказал Барко.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по ситуации с футболистом, не вернувшимся из сборной.