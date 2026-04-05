Украинские сотрудники правоохранительных органов, прикрываясь эвакуационными мероприятиями, принуждают население Харьковской области к выполнению принудительных работ. Об этом РИА Новости рассказали представители российских силовых структур.

По информации источника агентства, в Изюмском районе Харьковской области украинские власти проводят принудительную эвакуацию местных жителей.

«Однако трудоспособных жителей сел Студенок и Яремовка украинские «полицаи» загоняют на принудительные работы по оборудованию позиций», – уточнил он.

До этого силовики поделились информацией о пытках в рядах ВСУ. Так называемые «деревья правды» стали самым распространенным видом наказания в украинской армии. Военнослужащих, совершивших проступки, привязывают к деревьям и избивают. Отмечается, что такой метод воздействия на военных применялся в ВСУ за отказ от выполнения приказов во время вторжения в Курскую область.

Ранее ВСУ перебрасывали военную полицию под Харьков для поиска дезертиров и контроля над работниками ЖКХ.