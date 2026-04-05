Увидели обратную сторону Луны, но остались без туалета. Астронавты Orion вновь столкнулись с ЧП

На направляющемся к Луне корабле Orion снова возникли проблемы с туалетом — уже второй раз за время полета. Из-за предполагаемого обледенения система перестала сбрасывать жидкие отходы — теперь экипажу приходится использовать складные устройства для сбора жидкости. При этом астронавты, по данным NYP, жаловались на «загадочный запах гари» от туалетной системы. Миссия, однако, продолжается: корабль преодолел более половины пути к Луне, а люди на борту уже увидели обратную сторону спутника.

Туалет замерз

Новая неполадка на борту корабля Orion оказалась связана с обледенением: из-за него вновь перестал нормально работать единственный туалет, сообщил руководитель миссии Artemis II Джадд Фрилинг. На корабле находятся четыре астронавта.

Это уже не первая подобная проблема за время полета. Ранее система уже давала сбой, однако тогда, как уточняли в NASA, экипаж вместе со специалистами центра управления в Хьюстоне сумел восстановить ее работу.

По данным The New York Post, 4 апреля астронавты вновь пожаловались на неполадки: они сообщили о «загадочном запахе гари от усовершенствованной туалетной системы стоимостью $23 млн».

«Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключен к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», — рассказал Фрилинг во время пресс-конференции.

На случай новых неполадок экипажу рекомендовали использовать складные устройства для сбора жидкости. При этом твердые отходы продолжают обрабатываться штатной системой.

Фрилинг также сообщил, что у одного из астронавтов вышел из строя личный компьютер . Остальные три устройства работают, и участники миссии используют их по очереди. Несмотря на технические сложности, экипаж поддерживает связь с семьями и психологами, подчеркнул руководитель миссии.

Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал в среду, 1 апреля (в ночь на 2 апреля по московскому времени), отправив Orion с четырьмя астронавтами в полет по программе Artemis II. За 10 дней экипаж под командованием Рида Вайсмана должен облететь Луну и вернуться на Землю — полет станет первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за полвека и самым дальним путешествием человека в космосе .

Проблемы у Orion начались еще в первые часы после запуска. Как рассказал на пресс-конференции глава NASA Джаред Айзекман, вскоре после старта корабль столкнулся сразу с двумя неполадками: кроме сбоя системы «управления отходами», на короткое время прервалась связь с Центром управления полетами . По его словам, во время сбоя специалисты на Земле перестали слышать экипаж, хотя сами астронавты продолжали получать сообщения. Айзекман предположил, что причиной могла стать смена одного передатчика на другой.

Обратная сторона Луны

Несмотря на технические сбои, миссия продолжает работу. Экипаж Orion впервые увидел обратную сторону Луны и поделился ощущениями в интервью «Би-би-си».

«Что-то в тебе говорит о том, что это не та Луна, которую ты привык видеть», — отметила астронавт Кристина Кох.

К вечеру субботы, по данным онлайн-панели NASA, корабль удалился от Земли более чем на 180 тысяч миль — это около 289 681 километра. Позже в агентстве уточнили, что Orion уже преодолел более половины пути к Луне. 3 апреля NASA также опубликовало первый снимок Земли, сделанный с борта корабля: на нем планета выглядит как тонкий полумесяц.