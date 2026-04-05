В Донецке и нескольких городах ДНР произошел блэкаут. Военная операция, день 1502-й

🔴 За три часа над регионами России перехвачены и уничтожены 148 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ
🔴 В Новороссийске дрон попал в жилую многоэтажку, начался пожар, сообщают власти.
🔴 В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито семь воздушных целей над морем и разными районами города, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Электроснабжение в значительной части Запорожской области восстановлено, работы по поэтапному подключению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
🔴 Доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор.
В ДНР почти 500 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, идут аварийно‑восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен, причина выясняется, сообщил глава города Максим Пухов.
Европа в условиях надвигающегося энергокризиса нуждается в российских энергоносителях, а Украина всячески пытается сделать невозможной их поставку, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
🔴 Средства ПВО сбили две воздушных цели в Севастополе в ходе отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Донецке и некоторых других населенных пунктах ДНР произошел блэкаут, сообщает филиал ВГТРК «Донецк».
Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил Пушилин.
ВС РФ заняли новые позиции в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
🔴 Средства ПВО за шесть часов уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Двое аграриев погибли в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Запорожской области, сообщил региона губернатор Евгений Балицкий.
В диверсии на газопроводе «Турецкий поток» подозревают иностранца, заявил директор военной контрразведки Сербии Джуро Йованич.
🔴 Мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Новую Каховку, сообщил и.о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.
❗️Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован украинским БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
🔴 Обломки БПЛА обнаружены в Темрюкском районе Краснодарского края, есть пострадавший, сообщили в оперштабе региона.
Украина сталкивается с давлением союзников и риском сокращения военной помощи на фоне обострения на Ближнем Востоке. Кирилл Буданов сообщил о сигналах с просьбой ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет для Patriot. О том, как меняется поддержка Киева и что стоит за этими сигналами, — в материале «Газеты.Ru».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» станций РЛС и РЭБ, а также пункта временной дислокации ВСУ.
Порядка 1,5 млн мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных в военкоматах на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Цымбалюк.
🔴 Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ по частному дому в селе в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны Украины, заявил Сийярто.
Попытка диверсии на газопроводе в Сербии хорошо вписывается в действия Украины против инфраструктуры «Турецкого потока», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дамаск.
Кабинет министров Турции на заседании 6 апреля под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности судоходства в бассейне Черного моря и региональную повестку, сообщила газета Sabah.
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил телеканал «Общественное».
Объект газодобычи и нефтегазовый объект повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в компании «Нафтогаз Украины».
Сербские силовики обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом, по которому в страну поступает российский газ, — речь может идти о попытке диверсии. Президент Сербии Александар Вучич уже уведомил об этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этом фоне экстренно созывает совет обороны. О том, где нашли взрывчатку и как на это отреагировали в Европе, — в материале «Газеты.Ru».
Взрывы произошли в Сумах, сообщил телеканал «Общественное».
За последние несколько дней город-спутник Запорожской АЭС Энергодар неоднократно оставался без электричества из-за ударов ВСУ по его инфраструктуре, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Линия электропередач повреждена в Севастополе обломками беспилотников, написал губернатор Михаил Развожаев. Без электричества остались жители Любимовки, Поворотного, Фруктового, Дальнего, Мекензиевых гор и частного сектора на улице Богданова. Ремонт будет начат только после окончания воздушной тревоги.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев: «По Запорожской АЭС - у нас, к сожалению, потеряно энергоснабжение внешнее по одной из линий, «Днепровская» линия несколько дней не работает, она повреждена в уязвимом месте — над водной поверхностью, и это затрудняет пока прогнозы и подходы по ее восстановлению».
🔴 Три воздушные цели уничтожены в Нахимовском и Балаклавском районах Севастополя средствами ПВО, написал губернатор Михаил Развожаев.
В Херсонской области отменили беспилотную опасность, написал губернатор региона Владимир Сальдо.
Угроза атаки беспилотников в Сочи отменена, — глава города Сергей Прошунин.
🔴 Армия России с 8:00 до 14:00 средствами ПВО уничтожила 77 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.
Аэропорт Сочи в целях безопасности временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — Росавиация.
Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи, написал глава города Сергей Прошунин.
🔴 Два человека погибли в результате ударов беспилотника по сухогрузу с пшеницей в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, судно затонуло. Два члена экипажа пропали без вести.
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, написал губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по территории производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены емкость и остекление административного здания».
Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что страны Запада попросили Киев «ограничить» удары по российским нефтяным объектам.
The Sunday Times: российские войска поменяли тактику, стараясь истощить украинские системы ПВО на фоне снижения поставок Киеву американских ракет для комплексов Patriot.
Воздушная тревога в Севастополе отменена, написал губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Опасность атаки беспилотников объявлена в Херсонской области, — губернатор Владимир Сальдо.
Удар нанесен по Киевскому району Харькова, утверждает глава администрации города Игорь Терехов.
Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 5 апреля:
▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина Сумской области и Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 человек, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов имущества и горючего.
▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Нечволодовки, Благодатовки и Боровой Харьковской области и Щурова, Старого Каравана, Яцковки и Красного Лимана в ДНР. Потери украинцев составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.
▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Веролюбовки, Пискуновки, Краматорска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Украина потеряла до 150 военных, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины «Казак», 19 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA и два склада боеприпасов и имущества.
▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Кучеров Яр, Гришино, Сергеевка, Анновка и Новый Донбасс в ДНР, а также Райполе в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 355 человек, танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, шесть автомобилей и два склада боеприпасов.
▪️ Группировка войск «Восток» поразила ВСУ у Воздвижевки, Копаней и Новоселовки Запорожской области и Богодаровки, Великомихайловки, Добропасова, Лесного и Гавриловки Днепропетровской области. Потери Украины составили до 285 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции радиоэлектронной борьбы.
▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Орехова и Новоандреевки Запорожской области и у Херсона. Украинцы потеряли более 45 военных, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.
▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 148 районах.
▪️ Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотника самолетного типа.
Армия России за прошедшие сутки поразила украинские объекты энергетической и топливной инфраструктуры, а также военные аэродромы ВСУ, объявили в Минобороны РФ.
Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю над территорией ДНР перехвачены 240 беспилотников ВСУ, из них 195 — над Донецком и Макеевкой и 45 — над Горловкой, раскрыл глава республики Денис Пушилин.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 5 воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали».
Украина перестала находиться в центре международного внимания из-за войны США и Ирана, признал украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что из-за этого боится дальнейшего снижения поддержки Вашингтоном.
В Новороссийске снова звучат сирены воздушной тревоги, а в Геленджике и Анапе угрозу атаки дронов отменили, сообщили власти городов.
🔴 В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога, — губернатор Михаил Развожаев.
Новые взрывы произошли в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».
🔴 Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи, ехавшему к пациенту в селе Жовтневом Запорожской области, сообщили в Минздраве региона. Обошлось без пострадавших.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к сокращению поставок ракет для американских систем ПВО Patriot из-за войны США и Ирана. Он добавил, что у Украины нет альтернативы этим снарядам.
🔴 Авиационная опасность объявлена в Курской области, — оперативный штаб региона.
В Новороссийске отключили сигнал тревоги из-за опасности атаки беспилотников. Тем не менее, угроза сохраняется, написал глава города Андрей Кравченко.
ВСУ за сутки 34 раза обстрелял приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 18 раз сбросили взрывчатку с беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом. Последствия уже ликвидированы».
Взрывы произошли в Харькове и Запорожье, сообщают украинский телеканал «Общественное» и Telegram-канал «Украина.ру».
🔴 Угрозу атаки беспилотников объявили в Анапе и в Туапсинском округе, сообщили в мэрии города и глава округа Сергей Бойко.
В Минобороны России показали, как расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил пункт размещения солдат ВСУ и операторов беспилотников в Херсонской области.
Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.
🔴 Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и два объекта нефтяной компании получили повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников в Нижегородской области, написал губернатор Глеб Никитин. Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы работают над восстановлением подачи электричества.
🔴 Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в поселке Сенчуры Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз.
🔴 ВСУ беспилотником ударили по бронированному микроавтобусу в селе Замостье Белгородской области, который вез людей на работу. Пострадали семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
🔴 Аэропорты Краснодара и Геленджика в целях безопасности временно не принимают и не отправляют авиарейсы, объявили в Росавиации.
В Воронежской области обломки беспилотника повредили газовую трубу, в результате чего 20 частных домов остались без газа, рассказал губернатор Александр Гусев. В двух домах взрывом выбиты окна.
Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 87 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, а также над Мордовией и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, написал глава города Андрей Кравченко.
В Петербургском аэропорту Пулково после введения ограничений были задержаны 27 авиарейсов, следует из онлайн-табло. На данный момент воздушная гавань работает в нормальном режиме.
Александр Дрозденко: «Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет».
Над Ленинградской областью за утро сбили 19 беспилотников, зафиксировано падение обломков в нескольких районах, написал губернатор региона Александр Дрозденко.
Сегодня 1502-й день военной операции на Украине.