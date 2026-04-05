В Донецке и нескольких городах ДНР произошел блэкаут. Военная операция, день 1502-й

Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 5 апреля:

▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина Сумской области и Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 человек, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов имущества и горючего.

▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Нечволодовки, Благодатовки и Боровой Харьковской области и Щурова, Старого Каравана, Яцковки и Красного Лимана в ДНР. Потери украинцев составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Веролюбовки, Пискуновки, Краматорска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Украина потеряла до 150 военных, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины «Казак», 19 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA и два склада боеприпасов и имущества.

▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Кучеров Яр, Гришино, Сергеевка, Анновка и Новый Донбасс в ДНР, а также Райполе в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 355 человек, танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, шесть автомобилей и два склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Восток» поразила ВСУ у Воздвижевки, Копаней и Новоселовки Запорожской области и Богодаровки, Великомихайловки, Добропасова, Лесного и Гавриловки Днепропетровской области. Потери Украины составили до 285 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции радиоэлектронной борьбы.

▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Орехова и Новоандреевки Запорожской области и у Херсона. Украинцы потеряли более 45 военных, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 148 районах.

▪️ Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотника самолетного типа.