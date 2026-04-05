В Донецке и нескольких городах ДНР произошел блэкаут. Военная операция, день 1502-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1502-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины. Беспилотники ВСУ атаковали сухогруз в Азовском море. В Донецке и некоторых других городах ДНР произошел блэкаут — без света из-за атаки остались почти 500 тыс. человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не может вывести войска из Донбасса, так как это создало бы «огромные риски». «Газета.Ru» вела хронику событий.

23:59

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю трансляцию. Оставайтесь с нами и следите за новостями в нашей ленте.

23:45

🔴 За три часа над регионами России перехвачены и уничтожены 148 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ

23:37

🔴 В Новороссийске дрон попал в жилую многоэтажку, начался пожар, сообщают власти.

23:23

🔴 В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито семь воздушных целей над морем и разными районами города, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

23:11

Электроснабжение в значительной части Запорожской области восстановлено, работы по поэтапному подключению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

22:56

🔴 Доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор.

22:42

В ДНР почти 500 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.

22:29

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, идут аварийно‑восстановительные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

22:14

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен, причина выясняется, сообщил глава города Максим Пухов.

21:59

Европа в условиях надвигающегося энергокризиса нуждается в российских энергоносителях, а Украина всячески пытается сделать невозможной их поставку, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

🔴 Средства ПВО сбили две воздушных цели в Севастополе в ходе отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

21:19

В Донецке и некоторых других населенных пунктах ДНР произошел блэкаут, сообщает филиал ВГТРК «Донецк».

21:06

Бойцы ВС РФ продвинулись внутри Красного Лимана в ДНР, сообщил Пушилин.

20:52

ВС РФ заняли новые позиции в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.

20:37

🔴 Средства ПВО за шесть часов уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

🔴 Двое аграриев погибли в результате атаки дрона ВСУ по трактору в Запорожской области, сообщил региона губернатор Евгений Балицкий.

19:51

В диверсии на газопроводе «Турецкий поток» подозревают иностранца, заявил директор военной контрразведки Сербии Джуро Йованич.

19:38

🔴 Мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Новую Каховку, сообщил и.о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.

19:24

❗️Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован украинским БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

19:13

🔴 Обломки БПЛА обнаружены в Темрюкском районе Краснодарского края, есть пострадавший, сообщили в оперштабе региона.

19:00

Украина сталкивается с давлением союзников и риском сокращения военной помощи на фоне обострения на Ближнем Востоке. Кирилл Буданов сообщил о сигналах с просьбой ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет для Patriot. О том, как меняется поддержка Киева и что стоит за этими сигналами, — в материале «Газеты.Ru».

18:42

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» станций РЛС и РЭБ, а также пункта временной дислокации ВСУ.

18:26

Порядка 1,5 млн мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных в военкоматах на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Цымбалюк.

18:11

🔴 Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ по частному дому в селе в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

17:57

Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны Украины, заявил Сийярто.

17:44

Попытка диверсии на газопроводе в Сербии хорошо вписывается в действия Украины против инфраструктуры «Турецкого потока», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

17:29

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дамаск.

17:15

Кабинет министров Турции на заседании 6 апреля под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности судоходства в бассейне Черного моря и региональную повестку, сообщила газета Sabah.

16:50

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил телеканал «Общественное».

16:38

Объект газодобычи и нефтегазовый объект повреждены в Полтавской и Сумской областях Украины, сообщили в компании «Нафтогаз Украины».

16:25

Сербские силовики обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом, по которому в страну поступает российский газ, — речь может идти о попытке диверсии. Президент Сербии Александар Вучич уже уведомил об этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на этом фоне экстренно созывает совет обороны. О том, где нашли взрывчатку и как на это отреагировали в Европе, — в материале «Газеты.Ru».

16:11

Взрывы произошли в Сумах, сообщил телеканал «Общественное».

15:59

За последние несколько дней город-спутник Запорожской АЭС Энергодар неоднократно оставался без электричества из-за ударов ВСУ по его инфраструктуре, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.

15:49

🔴 Линия электропередач повреждена в Севастополе обломками беспилотников, написал губернатор Михаил Развожаев. Без электричества остались жители Любимовки, Поворотного, Фруктового, Дальнего, Мекензиевых гор и частного сектора на улице Богданова. Ремонт будет начат только после окончания воздушной тревоги.

15:37

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев: «По Запорожской АЭС - у нас, к сожалению, потеряно энергоснабжение внешнее по одной из линий, «Днепровская» линия несколько дней не работает, она повреждена в уязвимом месте — над водной поверхностью, и это затрудняет пока прогнозы и подходы по ее восстановлению».

15:24

🔴 Три воздушные цели уничтожены в Нахимовском и Балаклавском районах Севастополя средствами ПВО, написал губернатор Михаил Развожаев.

15:18

В Херсонской области отменили беспилотную опасность, написал губернатор региона Владимир Сальдо.

15:08

Угроза атаки беспилотников в Сочи отменена, — глава города Сергей Прошунин.

14:59

🔴 Армия России с 8:00 до 14:00 средствами ПВО уничтожила 77 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

14:43

Аэропорт Сочи в целях безопасности временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — Росавиация.

14:41

Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи, написал глава города Сергей Прошунин.

14:35

🔴 Два человека погибли в результате ударов беспилотника по сухогрузу с пшеницей в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, судно затонуло. Два члена экипажа пропали без вести.

14:27

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, написал губернатор Михаил Развожаев.

14:12

🔴 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: «В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по территории производственного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены емкость и остекление административного здания».

13:59

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что страны Запада попросили Киев «ограничить» удары по российским нефтяным объектам.

13:39

The Sunday Times: российские войска поменяли тактику, стараясь истощить украинские системы ПВО на фоне снижения поставок Киеву американских ракет для комплексов Patriot.

13:23

Воздушная тревога в Севастополе отменена, написал губернатор Михаил Развожаев.

13:15

🔴 Опасность атаки беспилотников объявлена в Херсонской области, — губернатор Владимир Сальдо.

12:59

Удар нанесен по Киевскому району Харькова, утверждает глава администрации города Игорь Терехов.

12:49

Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 5 апреля:

▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина Сумской области и Веселое, Покаляное, Старица, Нестерное, Терновая, Амбарное, Малая Даниловка и Подсреднее Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 человек, 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов имущества и горючего.

▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Нечволодовки, Благодатовки и Боровой Харьковской области и Щурова, Старого Каравана, Яцковки и Красного Лимана в ДНР. Потери украинцев составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Веролюбовки, Пискуновки, Краматорска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки в ДНР. Украина потеряла до 150 военных, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины «Казак», 19 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA и два склада боеприпасов и имущества.

▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Кучеров Яр, Гришино, Сергеевка, Анновка и Новый Донбасс в ДНР, а также Райполе в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 355 человек, танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, шесть автомобилей и два склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Восток» поразила ВСУ у Воздвижевки, Копаней и Новоселовки Запорожской области и Богодаровки, Великомихайловки, Добропасова, Лесного и Гавриловки Днепропетровской области. Потери Украины составили до 285 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции радиоэлектронной борьбы.

▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Орехова и Новоандреевки Запорожской области и у Херсона. Украинцы потеряли более 45 военных, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 148 районах.

▪️ Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 293 беспилотника самолетного типа.

12:22

Армия России за прошедшие сутки поразила украинские объекты энергетической и топливной инфраструктуры, а также военные аэродромы ВСУ, объявили в Минобороны РФ.

12:12

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю над территорией ДНР перехвачены 240 беспилотников ВСУ, из них 195 — над Донецком и Макеевкой и 45 — над Горловкой, раскрыл глава республики Денис Пушилин.

11:52

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 5 воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали».

11:44

Украина перестала находиться в центре международного внимания из-за войны США и Ирана, признал украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что из-за этого боится дальнейшего снижения поддержки Вашингтоном.

10:29

В Новороссийске снова звучат сирены воздушной тревоги, а в Геленджике и Анапе угрозу атаки дронов отменили, сообщили власти городов.

11:20

🔴 В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога, — губернатор Михаил Развожаев.

11:15

Новые взрывы произошли в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

10:59

🔴 Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю скорой помощи, ехавшему к пациенту в селе Жовтневом Запорожской области, сообщили в Минздраве региона. Обошлось без пострадавших.

10:43

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к сокращению поставок ракет для американских систем ПВО Patriot из-за войны США и Ирана. Он добавил, что у Украины нет альтернативы этим снарядам.

10:24

🔴 Авиационная опасность объявлена в Курской области, — оперативный штаб региона.

10:16

В Новороссийске отключили сигнал тревоги из-за опасности атаки беспилотников. Тем не менее, угроза сохраняется, написал глава города Андрей Кравченко.

9:57

ВСУ за сутки 34 раза обстрелял приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 18 раз сбросили взрывчатку с беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

9:39

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом. Последствия уже ликвидированы».

9:28

Взрывы произошли в Харькове и Запорожье, сообщают украинский телеканал «Общественное» и Telegram-канал «Украина.ру».

9:12

🔴 Угрозу атаки беспилотников объявили в Анапе и в Туапсинском округе, сообщили в мэрии города и глава округа Сергей Бойко.

9:05

В Минобороны России показали, как расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил пункт размещения солдат ВСУ и операторов беспилотников в Херсонской области.

8:50

Воздушная тревога в Севастополе отменена, — губернатор Михаил Развожаев.

8:45

🔴 Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и два объекта нефтяной компании получили повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников в Нижегородской области, написал губернатор Глеб Никитин. Предварительно, никто не пострадал. Оперативные службы работают над восстановлением подачи электричества.

8:23

🔴 Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в поселке Сенчуры Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз.

8:20

🔴 ВСУ беспилотником ударили по бронированному микроавтобусу в селе Замостье Белгородской области, который вез людей на работу. Пострадали семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:19

🔴 Аэропорты Краснодара и Геленджика в целях безопасности временно не принимают и не отправляют авиарейсы, объявили в Росавиации.

8:17

В Воронежской области обломки беспилотника повредили газовую трубу, в результате чего 20 частных домов остались без газа, рассказал губернатор Александр Гусев. В двух домах взрывом выбиты окна.

8:14

Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 87 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, а также над Мордовией и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

8:10

🔴 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.

Кроме того, в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, написал глава города Андрей Кравченко.

8:08

В Петербургском аэропорту Пулково после введения ограничений были задержаны 27 авиарейсов, следует из онлайн-табло. На данный момент воздушная гавань работает в нормальном режиме.

8:04

Александр Дрозденко: «Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет».

8:02

Над Ленинградской областью за утро сбили 19 беспилотников, зафиксировано падение обломков в нескольких районах, написал губернатор региона Александр Дрозденко.

8:00

Сегодня 1502-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
