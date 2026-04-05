Израиль приостановил закупки вооружения у Франции

TOI: Израиль приостановил военные закупки у Парижа после отказа предоставить небо
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Израиля приостановило все оборонные закупки у Франции в ответ на ее отказ предоставить свое воздушное пространство израильским самолетам для транспортировки вооружения, предназначенного для операции против Ирана. Об этом сообщает Times of Israel (TOI) со ссылкой на представителя МО.

В публикации отмечается, что генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор Амир Барам «принял решение сократить все оборонные закупки у Франции до нуля». Они будут заменены закупками внутри Израиля или у союзных государств.

По словам собеседника издания, Париж своими действиями нанес ущерб безопасности еврейского государства и оперативным возможностям оборонной промышленности.

31 марта сообщалось, что Франция отказалась предоставить свое воздушное пространство для транспортировки оружия США в Израиль впервые с начала операции в Иране.

В начале марта Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Президент Эммануэль Макрон назвал военные действия США и Израиля против Исламской Республики нарушающими международное право. Несмотря на это, 21 марта Париж разрешил американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через французскую территорию на пути в Иран.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
