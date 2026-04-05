«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл столичный «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» в матче РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
