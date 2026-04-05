Украина и Сирия возобновят работу диппредставительств

Сибига: Украина и Сирия возобновят работу своих посольств
Украина вновь откроет посольство Сирии в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в соцсети X.

«В ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шайбани мы обсудили ряд важных областей и инициатив, в первую очередь, связанных с безопасностью», — написал украинский министр.

Сибига добавил, что Сирия также откроет свое диппредставительство в Киеве.

По его словам, также в девять раз увеличилась двусторонняя торговля с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, стороны видят явные возможности для ее дальнейшего расширения.

В сентябре 2025 года Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны по инициативе Киева.

Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии Зеленского и Ахмеда аш-Шараа.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, когда республику возглавлял Башар Асад, из-за решения Дамаска признать ЛНР и ДНР.

Ранее Зеленский прибыл в Сирию.

 
