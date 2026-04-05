Губернатор рассказал о пострадавших при тушении ТЦ в Калининграде пожарных

Двух пожарных, пострадавших при тушении торгового центра в Калининграде, отпустили домой, травмы у обоих незначительные. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Двоим пожарным потребовалась помощь медиков, они были доставлены в больницу. Сейчас их отпустили домой, у обоих незначительные повреждения», — отметил губернатор.

Он добавил, что на месте пожара продолжают работать экстренные службы.

5 апреля в Калининграде, на Московском проспекте, вспыхнул пожар в торговом центре «Гиант». Огонь распространился на территорию в 1500 квадратных метров. Трое пострадали в результате инцидента: двум оказали помощь на месте и отпустили, а один был госпитализирован.

Беспрозванных отметил, что персонал торгового центра эвакуировал всех находившихся внутри посетителей.

На данный момент пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины инцидента расследуют эксперты из испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Ранее причину мощного пожара в торговом центре Калининграда связали с автомобилем.

 
