Губернатор рассказал о пострадавших при тушении ТЦ в Калининграде пожарных

Двух пожарных, пострадавших при тушении торгового центра в Калининграде, отпустили домой, травмы у обоих незначительные. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Двоим пожарным потребовалась помощь медиков, они были доставлены в больницу. Сейчас их отпустили домой, у обоих незначительные повреждения», — отметил губернатор.
Он добавил, что на месте пожара продолжают работать экстренные службы.
5 апреля в Калининграде, на Московском проспекте, вспыхнул пожар в торговом центре «Гиант». Огонь распространился на территорию в 1500 квадратных метров. Трое пострадали в результате инцидента: двум оказали помощь на месте и отпустили, а один был госпитализирован.
Беспрозванных отметил, что персонал торгового центра эвакуировал всех находившихся внутри посетителей.
На данный момент пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины инцидента расследуют эксперты из испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.
Ранее причину мощного пожара в торговом центре Калининграда связали с автомобилем.