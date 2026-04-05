В Дагестане прорвало земляной вал водохранилища

МЧС: в Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища
В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища. Причиной стали осадки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России», — сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что аэромобильная группа Главного управления МЧС России по республике в составе 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в этот район для оказания помощи.

Минувшей ночью на Дагестан обрушилось уже второе за последние дни наводнение, его причиной тоже стали обильные дожди. В нескольких районах камнепады и селевые потоки перекрыли автодороги, в Махачкале обрушился трехэтажный жилой дом.

В прошлые выходные в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее сообщалось, что Московская область попадет в зону подтопления из-за паводков.

 
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

