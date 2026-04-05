В Израиле сообщили об ударе «Хезболлы» по британскому кораблю

Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по британскому военному кораблю, ошибочно идентифицировав его как израильское судно. Об этом сообщил израильский «14 канал».
«Хезболла» совершила запуск ракеты класса «берег - море» по британскому военному кораблю, находившемуся примерно в 70 милях от берегов Ливана», — отмечает вещатель.
Телеканал утверждает, что «Хезболла» ошибочно приняла британское судно за израильское и незамедлительно приняла решение об атаке.
Подчеркивается, что данный инцидент может привести к осложнениям в отношениях «Хезболлы» с Великобританией. По предварительным данным, в результате удара британский корабль получил повреждения.
При этом Лондон пока на атаку никак не отреагировал.
В конце марта движение «Хезболла» объявило о проведении ракетной атаки на комплекс зданий израильского министерства обороны «Кирия», расположенный в Тель-Авиве.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что Тегеран продолжит поддерживать «Хезболлу».