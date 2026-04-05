Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В дагестанском Манасе сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море

«Нетипичная Махачкала»: в дагестанском Манасе наводнение разрушило базу отдыха

При наводнении в Дагестане практически полностью уничтожена база отдыха в поселке Манас на побережье Каспийского моря. Видеозапись обрушения домиков в бурный поток опубликовал Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

«ШОК. В Манасе унесло огромную базу отдыха», — пишет про этот инцидент Telegram-канал «Блог Дагестана», публикуя ролик с последствиями стихийного бедствия: там вместо домиков видна только бурлящая вода.

Автор видео отметил за кадром, что после начала ливневых дождей, из-за которых в Дагестане произошли два наводнения подряд за несколько дней, от прибрежной курортной зоны Манаса остается все меньше — остальное «забирает море».

Судя по фотографиям баз отдыха на «Яндекс.Картах», видео снято в доме отдыха «Жемчужина Каспия». Он представляет собой ряд огороженных коттеджей на берегу впадающей в море реки Манасозень. На снимках из отзывов отдыхающих, сделанных летом, русло реки практически сухое.

Новое наводнение началось в Дагестане из-за ливневых дождей в ночь на 5 апреля. В Махачкале обрушилась трехэтажная пристройка к многоквартирной шестиэтажке, а в селе Кирки оползень снес частный дом, хозяйка которого не выжила.

Ранее разрушение дома в Махачкале объяснили незаконной застройкой.

 
Теперь вы знаете
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
