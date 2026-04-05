Назван единственный соперник россиян в фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что Илья Малинин является единственным соперником россиян, передает «КП Спорт».

«Мы готовы вернуться и всех победить? Мы всегда были готовы, мы держали этот уровень. Более того, мы даже превзошли его. Единственный конкурент и соперник — это Илья Малинин», — сказала Чайковская.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее стало известно, что ISU не рассматривает возвращение взрослых фигуристов из России на турниры.