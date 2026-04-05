Дания разработала план диверсий в Гренландии

Датские военные разработали план диверсий для выведения из строя взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии на случай, если США предпримут попытку захватить остров. Об этом сообщает National Interest.

В публикации утверждается, что план должен затруднить высадку большого количества войск, повысить стоимость возможной военной операции США и оказать значительный психологический эффект.

1 апреля сообщалось, что Пентагон ведет переговоры с Данией о доступе к трем базам в Гренландии.

22-го января в Вашингтоне сообщили, что достигли договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. в связи с этим Белый дом не будет вводить тарифные пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивляются присоединению острова к США.

17 января американский лидер сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.