Трамп рассказал о проверке НАТО

Трамп: США проверяли НАТО, призывая принять участие в конфликте с Ираном
Alex Brandon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроил проверку странам НАТО, когда призвал их принять участие в конфликте с Ираном. Об этом сообщает ABC.

По словам Трампа, ему не нужна помощь союзных государств, ему нужно было проверить реакцию стран.

Глава Белого дома добавил, что эти государства «представляют из себя бумажного тигра», у них нет кораблей, «ничего нет».

«[Президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — добавил президент США.

До этого Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО в связи с отказом блока помочь в военной операции против Ирана. Он назвал государства блока «бумажными тиграми» и добавил, что это известно и его российскому коллеге Владимиру Путину.

В МИД России заявили, что военные авантюры НАТО по всему мира всегда становились источником хаоса, приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям. В ведомстве напомнили, что еще в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что НАТО играет дестабилизирующую роль в системе глобального миропорядка после окончания холодной войны.

