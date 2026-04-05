В Дагестане несколько человек унесло течением

В Дербентском районе Дагестана несколько человек унесло течением реки

В Дербентском районе Дагестана несколько человек унесло течением реки, к ним направляются спасатели. Об этом сообщил РИА Новости глава Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов.

«Несколько человек, более трех, унесло течением реки. Спасатели добираются до пострадавших», – сказал Исрафилов.

Минувшей ночью на Дагестан обрушилось уже второе за последние дни наводнение, его причиной тоже стали обильные дожди. В нескольких районах камнепады и селевые потоки перекрыли автодороги, в Махачкале обрушился трехэтажный жилой дом.

В прошлые выходные в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

