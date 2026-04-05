В ДНР произошел частичный блэкаут

В Донецке и некоторых других населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) произошел блэкаут. Об этом сообщает филиал ВГТРК «Донецк».

Как пишет издание «Блокнот Донецк», блэкаут также произошел в Мариуполе, Макеевке и других населенных пунктах региона.

«С 19:30, в связи с аварийным отключением линии, полностью обесточен городской округ Докучаевск», — сказано в сообщении пресс-службы г. о. Докучаевск, которое приводит «Интерфакс».

Информация о причинах блэкаута в остальных вышеназванных населенных пунктах пока не поступала.

3 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергооборудование региона, из-за чего пропал свет в южной части области.

21 марта вся подконтрольная Украине часть ДНР оказалась обесточена.

Ранее десятки тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за Украины.

 
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
