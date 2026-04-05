Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Полмиллиона человек остались без света в ДНР

Shutterstock/Creative Cat Studio

В разных городах Донецкой народной республики (ДНР) почти 500 тысяч человек остались без электричества в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», — написал чиновник.

По его словам, специалисты ведут работу по устранению последствий. Чертков отметил, что осуществляется запитывание по резервным схемам.

Также он заявил, что в ряде районов республики постепенно возобновляется подача электроэнергии.

Незадолго до этого стало известно, что в Донецке и некоторых других населенных пунктах ДНР произошел блэкаут.

3 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергооборудование региона, из-за чего пропал свет в южной части области.

Ранее авария обесточила район Кубани.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!