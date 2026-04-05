Полмиллиона человек остались без света в ДНР

В ДНР почти 500 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ

В разных городах Донецкой народной республики (ДНР) почти 500 тысяч человек остались без электричества в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

«Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики», — написал чиновник.

По его словам, специалисты ведут работу по устранению последствий. Чертков отметил, что осуществляется запитывание по резервным схемам.

Также он заявил, что в ряде районов республики постепенно возобновляется подача электроэнергии.

Незадолго до этого стало известно, что в Донецке и некоторых других населенных пунктах ДНР произошел блэкаут.

3 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергооборудование региона, из-за чего пропал свет в южной части области.

Ранее авария обесточила район Кубани.