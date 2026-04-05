В Иране заявили, что Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий США

Политика США на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. Об этом заявил председатель меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х, обращаясь к администрации Белого дома.

По его словам, действия США «сожгут дотла» Ближний Восток и обернутся «настоящим адом» для каждой семьи.

«Весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», — написал он.

Галибаф выразил уверенность, что единственным выходом является уважение прав иранского народа и прекращение «опасной игры».

5 апреля президент США Дональд Трамп обратился к Тегерану с призывом незамедлительно открыть Ормузский пролив. В противном случае, по его словам, Иран «будет жить в аду».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран пообещал «открыть врата ада» в ответ на угрозы США и Израиля.