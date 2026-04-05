Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля с участием Канье Уэста

Компания Pepsi заявила, что отказывается от спонсорства трехдневного музыкального фестиваля Wireless в Лондоне, хедлайнером которого является рэпер Канье Уэст. Об этом сообщает The New York Times.

«Непонятно, что будет значить решение Pepsi для фестиваля, на сайте которого также указаны Budweiser, PayPal, Beatbox и еще несколько крупных компаний как корпоративные партнеры», — говорится в публикации.

5 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил свою озабоченность предстоящим выступлением Канье Уэста на фестивале Wireless в Лондоне.

До этого с призывом запретить Уэсту въезд в страну выступал лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Организаторы фестиваля Wireless также подверглись критике со стороны мэра Лондона Садика Хана и различных еврейских организаций Великобритании.

Недовольство британских властей вызвано тем, что в последние годы рэпер начал выражать восхищение Адольфом Гитлером и сделал ряд антисемитских заявлений. В прошлом году Уэст выпустил трек под названием «Хайль Гитлер». Кроме того, он рекламировал футболку со свастикой на своем веб-сайте.

Ранее Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни о Гитлере.

 
