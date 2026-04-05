Израильский дрон атаковал дом в христианском районе Бейрута

Израильский беспилотник нанес высокоточный удар в Айн-Сааде, восточном пригороде Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

По информации телеканала, ракетный удар был нанесен по одной из квартир, расположенной в жилом комплексе «Тиляль». Сообщается, что в результате удара есть жертвы, однако точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

Айн-Сааде расположен в горной местности Метн, где основную часть населения составляют ливанские христиане.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее Израиль нанес ракетные удары по южным пригородам Бейрута.

 
