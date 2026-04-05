«Одна из самых дерзких операций»: Трамп заявил о спасении сбитого в Иране летчика

Американские военные эвакуировали из глубины иранской территории второго пилота сбитого F-15, заявил Дональд Трамп. Он назвал операцию, проходившую в условиях погони и риска захвата, одной из самых дерзких в истории страны. При этом Иран утверждает, что усилия США «провалились» и Вашингтон потерял два вертолета и транспортный самолет при попытке спасти летчика. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Первый случай в военной истории»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели «одну из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США» и сумели эвакуировать второго пилота истребителя F-15, ранее сбитого над Ираном. По словам главы государства, сейчас летчик находится в безопасности.

«Этот храбрый воин находился за линией фронта в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом, но он никогда не был по-настоящему один, потому что его главнокомандующий, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и сослуживцы круглосуточно следили за его местонахождением и усердно планировали его спасение», — написал Трамп в Truth Social.

Как рассказал американский лидер, по его распоряжению на выручку пилоту отправили десятки самолетов, «вооруженных самым смертоносным оружием в мире» . Летчик получил травмы, однако, как заверил президент, «с ним все будет в порядке».

Трамп также подтвердил, что днем ранее удалось спасти и второго пилота. Эту информацию, по его словам, не раскрывали сразу, чтобы не ставить под угрозу новую операцию. Президент США добавил, что во время эвакуации экипажа истребителя никто из американских военных не погиб и не пострадал.

«Это первый случай в военной истории , когда два американских пилота были спасены по отдельности в глубине вражеской территории», — подчеркнул Трамп.

Эвакуация с боем

Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит в пятницу, 3 апреля. Оба члена экипажа успели катапультироваться. СМИ сообщали, что одного из летчиков нашли спустя несколько часов, а судьба второго оставалась неизвестной.

Позже Axios и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что второго члена экипажа все же эвакуировал американский спецназ. По словам источников, в пятницу и субботу на территории Ирана шла поисково-спасательная операция под прикрытием с воздуха, после завершения которой все задействованные силы покинули страну.

Собеседники Axios отметили, что американские ВВС наносили удары по иранским силам, чтобы не дать им выйти к району поисков. Как рассказали NYT нынешние и бывшие американские чиновники, операция по спасению офицера ВВС США прошла в субботу и была связана с большим риском: спецназ зашел глубоко на иранскую территорию .

По данным газеты, американская авиация сбрасывала бомбы и вела огонь, оттесняя иранские подразделения от места, где находился летчик. Когда бойцы США приблизились к нему, завязалась перестрелка, сообщили изданию два бывших высокопоставленных чиновника. У офицера были маячок и средства связи, чтобы консультироваться со своими военными.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, среди сил США потерь не было. Экипаж сбитого самолета после завершения операции доставили в Кувейт. Тот же чиновник назвал миссию одной из самых сложных и масштабных в истории американских сил специальных операций.

«Старания провалились»

В свою очередь иранская сторона утверждает, что американская операция по спасению пилота провалилась.

«Старания врага <...> по спасению пилота провалились. На юге Исфахана были подбиты воздушные объекты врага, включая два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130», — заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

По его словам, после ударов техника США загорелась. При этом никаких данных непосредственно о судьбе пилота F-15 в Иране не привели .

Как отмечала The Telegraph, Тегеран и Вашингтон вели поиска пилота практически «наперегонки», а иранская сторона даже пообещал $60 тыс. тому, кто найдет летчика живым. По оценке газеты, если бы пилот попал в иранский плен, Исламская Республика получила бы рычаг давления на американцев, а внутри самих США начали бы требовать прекращения конфликта. Спасение же пилота силами Соединенных Штатов, полагает издание, может подтолкнуть Трампа к расширению боевых действий.