Прямая линия связи между КНДР и Южной Кореей восстановлена

КНДР и Республика Корея восстановили некогда отключенную прямую линию связи между государствами, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское правительство.

Старший секретарь Синего дома (резиденции президента Южной Кореи) Пак Су Хен заявил, что стороны полностью восстановят связь утром 27 июля.

По данным агентства, более года назад Пхеньян в одностороннем порядке разорвал линию связи в знак протеста против «антипхеньянской пропагандистской деятельности на юге».

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская вона, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

С 2018 года у сторон все чаще появлялся примирительный настрой — например, в КНДР перевели часы для перехода на единый стандарт с Республикой Корея и начали проведение первой за несколько лет встречи семей, разделённых Корейской войной. Однако, некоторые эпизоды не способствовали улучшению отношений. Например, в мае в КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через листовки из Южной Кореи.