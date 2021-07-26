Песков рассказал, какие меры соблюдают участники встреч с Путиным в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, должны ли участники встреч Владимиром Путиным соблюдать двухнедельных карантин.

По его словам, правила о соблюдении карантина регулируются в зависимости от ситуации и от встречи с человеком.

«Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — заявил он.

Песков добавил, что ситуация с коронавирусом пока далеко от полной нормализации, поэтому применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства.

При этом представитель Кремля уточил, что это не мешает Путину выстраивать свой график работы, в том числе совершать поездки в регионы и проводить встречи.