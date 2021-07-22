В ДНР оценили российскую жалобу в ЕСПЧ против Украины

Жалоба России против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — сигнал для Киева и его «хозяев» о том, что геноцид и ущемление прав жителей Донбаса недопустимы. Об этом заявил советник руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Андрей Бедило, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия активно включилась в процесс.

«Но пока на уровне дипломатическом, судебном показывается режиму, который в Киеве, и тем «хозяевам», которые стоят за ним, что РФ не остановится ни перед какими мерами, чтобы не допустить геноцида, ущемления прав и свобод граждан, проживающих в Донбассе», — сказал он.

Бедило добавил, что российский шаг открывает «для Донбасса очень хорошие перспективы», потому что он является доказательством глобальной стратегии Москвы в отношении Донбасса, что будет замечено во всем мире.

Ранее стало известно, что Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ обвиняет власти Украины, в том числе, в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже назвал обращение Москвы в ЕСПЧ с жалобой на Украину абсолютно закономерным.