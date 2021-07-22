Меркель посоветовала своему преемнику продолжать диалог с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала своему преемнику оставаться в диалоге с Россией, но вести его с учетом ценностей и интересов ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией», — сказала она на пресс-конференции в Берлине.

При этом Меркель выразила сожаление относительно якобы возникших ограничений работы НПО в России, что, по ее словам, «осложняет контакты по линии гражданских обществ».

«Это, на мой взгляд, серьезный удар по германо-российским отношениям <...> Но [это] не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом», — сказала канцлер.

Он отметила, что в германо-российских отношениях возникают сложные ситуации, что позиции двух страны расходятся по Украине. Меркель подчеркнула, что несмотря на это, необходимо оставаться в диалоге и пытаться найти решения.

Накануне Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2».