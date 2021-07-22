Собянин провел встречу с кандидатами в Государственную Думу от партии «Единая Россия»

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы «Единой России» в Москве за пять лет.

«Без всяких скидок на обстоятельства, я могу с чистой совестью сказать. Все, что мы обещали в 2016 году, – сделали. Ни одной программы не остановили. Москва 2016 года, когда были предыдущие выборы, и Москва 2021 года немножко отличаются. Уверен, что в лучшую сторону», — написал он в своем блоге.

Собянин считает, что «Единая Россия» — это политическая сила, которая «волочет на себе воз, не занимаясь популизмом, не обещая лишнего, но решая реальные проблемы реальных людей».

Мэр города добавил, что другой команды, которая решает проблемы и берет на себя ответственность, нет.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в свою предвыборную программу.