Тихановская попросила у США денег

Бывший кандидат президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала США создать специальный фонд для поддержки информационных инициатив в ее стране. Об этом сообщает пресс-служба политика в Telegram.

В рамках визита в США экс-кандидат в белорусские президенты провела встречу с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао, которое координирует работу «Голоса Америки», «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (RFERL), «Настоящее время».

«На встрече Тихановская призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси», — сообщили в пресс-службе.

Также политик предложила перезапустить службу «Голос Америки» в Белоруссии, назвав это «мощным сигналом» белорусам со стороны Вашингтона и ответом на «пропаганду» властей страны. Помимо этого, стороны обсудили способы обхода блокировок и цензуры в стране, поддержку белорусских журналистов и освобождения сотрудников «Радио Свобода».

Ранее Тихановская встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. В ходе переговоров она попросила Вашингтон «дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются».