СМИ назвали «подарком Путину» компромисс ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

Издание Welt считает, что соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» стало подарком канцлер ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.

«Канцлерство Ангелы Меркель заканчивается прощальным подарком. Не для нее, но с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину. Российскому президенту выгоден компромисс, которого Меркель достигла с американским президентом Джо Байденом», — утверждает журналист издания Робин Александр.

В публикации утверждается, что канцлер ФРГ воспользовалась «тяжелым положением» президента США Джо Байдена, который нуждается в Германии для своего «альянса демократий» против Китая.

При этом, по мнению автора материала, после сложения с себя полномочий Меркель, в отличие от предшественника Герхарда Шредера, не будет извлекать финансовую пользу из хороших контактов с Кремлем.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.