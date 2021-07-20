Глава Минобороны Армении Арутюнян ушел в отставку

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Да, Вагаршак Арутюнян оставил занимаемую должность», — заявили в министерстве, не уточнив причины этого решения.

Арутюнян был назначен главой Минобороны 20 ноября 2020 года после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

В администрации президента республики подтвердили «Интерфаксу», что получили от аппарата правительства предложение об освобождении от должностей и. о. министра обороны Вагаршака Арутюняна и первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении Аршака Карапетяна.

По данным армянских СМИ, Карапетян станет новым министром обороны. Он был назначен на должность первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении 13 апреля.