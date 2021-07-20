В Гаити утвердили новый состав правительства после убийства президента

Власти Гаити утвердили новый состав правительства после того, как в стране был убит президент Жовенель Моиз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную газету республики «Монитер».

Возглавит правительство Ариэль Анри, который был назначен на должность премьер-министра за два дня до того, как был убит глава государства.

«Совет министров под председательством премьер-министра располагает исполнительной властью до избрания нового президента», — говорится в тексте.

Анри также займет должность министра труда и по социальным вопросам. Исполнявший обязанности премьер-министра после убийства Моиза Клод Жозеф станет министром иностранных дел и по делам религий.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Она проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.