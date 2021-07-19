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Псаки: США серьезно относится к приписываемым России и Китаю кибератакам

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден совершенно серьезно относится ко всем кибератакам на США, приписываемым России или Китаю. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«Он продолжает считать, что важно быть лидерами с позиции силы в тесной координации с нашими партнерами и союзниками по всему миру», — сказала Псаки.

По ее словам, американский лидер воспринимает подобную злонамеренную деятельность «совершенно серьезно», вне зависимости от того, кем были действующие лица подобных атак.

Ранее правительство США заявило, что за кибератакой через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft стоят злоумышленники, связанные с Министерством государственной безопасности Китайской Народной Республики.

По словам представительницы американской администрации, китайское министерство госбезопасности «сознательно использует киберпреступников-контрактников для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру». До этого с аналогичным обвинением в адрес Китая выступил Евросоюз.

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