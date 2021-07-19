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Прилепин предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы, а после начать процесс объединения двух политических сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Прилепина.

«Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года — ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях — от правительства до сельского совета», — сказано в обращении.

Прилепин подчеркнул, что у двух партий нет практически никаких идеологических разногласий и им «нечего делить». Он добавил, что обе партии «левые», патриотические, выступают «за возвращение недр народу» и против пенсионной реформы. По словам автора письма, активисты партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ — чтут, поддерживают и последовательно продвигают «политическое наследие Ленина-Сталина».

При этом Прилепин уточнил, что на предстоящих парламентских выборах партии идут разными «партийными колоннами», но, по его мнению, в этом нет ничего страшного.

Ранее Захар Прилепин заявил, что обставил бы памятниками Сталину просто все вокруг, если бы не позиция властей.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года.

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