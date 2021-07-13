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Байден вспомнил о своем разговоре с Путиным о выборах в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным говорил, что американские выборы нужно защищать от внутренних и внешних угроз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Защищать выборы нужно не только от угроз снаружи, о чем я говорил с Путиным, но и от угрозы внутри», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы государства Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом по хакерским атакам.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.

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