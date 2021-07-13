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В Раде предупредили о возможных последствиях отставки Авакова

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предполагает, что отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, который занимал этот пост почти семь с половиной лет, приведет к тому, что президент страны Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день, а значит — досрочные выборы. И там снова… только в новой роли, мы увидим Авакова. До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!», — заявил Кива.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. По информации источников, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

После этого Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы Министерства внутренних дел Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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