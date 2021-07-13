Байден перепутал президента и премьер-министра Черногории

Президент США Джо Байден послал поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром республики Здравко Кривокапичем. Ее текст размещен на сайте черногорского лидера.

Глава белого дома поздравил Джукановича с Днем государственности Черногории, который отмечается 13 июля, а также с четвертой годовщиной членства страны в НАТО.

«Поздравляю вас с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО. Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе», — сказано в послании.

Джуканович не принимал участие в саммите Североатлантического альянса, который прошел в Брюсселе 14 июня. Черногорию на этой встрече представлял премьер. В Белом доме ранее сообщали, что амеркианский лидер на полях саммита НАТО провел отдельную беседу с Кривокапичем.

На прошлой неделе Байден во время своего выступления забыл имя главы Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерры.