Трамп принял решение по поводу участия в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение по поводу своего участия в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Политик при этом заявил, что пока не может раскрыть своих планов относительно своего участия в президентских выборах.

«Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, так как это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп допустил, что будет баллотироваться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.