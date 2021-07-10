МИД Белоруссии прокомментировал строительство Литвой стены на границе
Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал строительство Литвой стены на границе, сообщает RT.
«Ради бога, пусть строят. На сей счет уже <…> все сказано», — заявил Макей в интервью.
Кроме того, глава белорусского внешнеполитического ведомства рассказал о нынешних взаимоотношениях со странами Запада.
«Если они - я имею в виду коллективный Запад, различные финансовые институты – прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, <…> даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства для того, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства», — рассказал Макей.
Ранее Литва натянула 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией.
7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. После этого Шимоните заявила, что стена будет оснащена колючей проволокой.