Литва натянула 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией

Литва натянула первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией, откуда с начала июня в балтийскую республики проникают нелегальные мигранты. Об этом рассказал командир инженерного батальона имени Юозаса Виткуса полковник-лейтенант Павелас Елькинас, сообщает ТАСС.

«Первый участок ограждения протяженностью 500 м в зоне ответственности пограничной заставы в Друскининкай установлен», — сказал он.

По его словам, преодолеть проволоку можно только при помощи специальных средств: ножниц, кусачек, взрывчатки. Специалист выразил надежду, что это уменьшит поток нелегальных мигрантов.

7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что страна построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. После этого Шимоните заявила, что стена будет оснащена колючей проволокой.