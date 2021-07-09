Афганистан просит у России помощи в борьбе с терроризмом

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб призвал внешних партнеров, в том числе Россию, Индию и Китай, помочь Кабулу в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем внешних партнеров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом. Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнеров, естественно, из Китая, Индии и России», — .заявил советник главы государства.

Мохиб отметил, что при этом любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны, так как мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества «со всеми в регионе и за его пределами».

Накануне боевики движение «Талибан» (организация запрещена в России)атаковали второй крупнейший город Афганистана — Кандагар, в результате нападения пострадало несколько мирных жителей. Власти Афганистана сообщали, что талибами контролируется более 80% территории Афганистана, включая города на границе с соседними государствами. Афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах страны.

В четверг, 8 июля делегация политического офиса «Талибана» прибыла в Москву на двухдневные переговоры. Глава делегации заявил, что санкции против талибов должны быть отменены, это было частью договоренности с США.