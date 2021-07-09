Украинский премьер назвал условие для блокировки «Северного потока — 2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет и дальше противостоять вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», привлекая внимание Евросоюза к этой теме. Об этом он сообщил литовскому каналу LRT.

«Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование «Газпромом» трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как «Северного потока», так и «Северного потока — 2», в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС», — заключил он.

Ранее Шмыгаль выразил сомнение, что «Северный поток — 2» будет достроен.

По его словам, вопрос трубопровода лежит в плоскости общей позиции европейских партнеров Украины. Шмыгаль считает, что Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь, если газопровод будет запущен.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент страны Владимир Зеленский собирается провести серьезный разговор о «Северном потоке — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.