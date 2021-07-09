В МИД РФ назвали убийство президента Гаити «наглым и демонстративным»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране», — сказала она.

Захарова добавила, что информация о задержании иностранных граждан, в том числе США, в рамках дела об убийстве президента вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Она выразила надежду, что правоохранительные органы Гаити привлекут к ответственности не только исполнителей убийства президента страны, но и его заказчиков.

Ранее сообщалось, что были установлены личности 28 участников убийства президента Гаити. Позже в посольстве Тайваня арестовали 11 подозреваемых в совершении преступления.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.