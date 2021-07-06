Белоруссия разрешает остаться в посольстве Литвы четырем сотрудникам

Белоруссия высылает всех работников посольства Литвы за исключением консула и трех административно-технических сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Мы (Белоруссия) в интересах граждан обеих стран оставляем в посольстве Литвы одного сотрудника консульской службы для решения консульских вопросов и трех сотрудников административно-технического персонала», — сказала ведущая.

Ранее МИД Белоруссии объявил, что республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы из-за недружественных действий.

Такое решение было принято после того, как офис бывшего кандидата в президенты страны, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве.