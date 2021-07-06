Белоруссия сократит до минимума диппредставительство Литвы

Белоруссия сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы из-за недружественных действий. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

«До Временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такое решение принято Минском на период, пока Литва не отменит «недружественные инициативы, разжигающие конфронтацию в отношениях».

В белорусском МИД также подчеркнули, что Литва грубо и систематично нарушает Договор о добрососедстве и сотрудничестве, из-за чего 6 июля в ведомство была вызвана Временный поверенный в делах Литвы в Белоруссии Аста Андияускене.

Белоруссия приняла такое решение после того, как офис бывшего кандидата в президенты страны, лидера оппозиции Светланы Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве.