Путин обсудил с главой Узбекистана обострение в Афганистане

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обострение ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — сказано в сообщении.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, уточняют в пресс-службе.

Стороны условились о дальнейших контактах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать поддержку в связи с эскалацией на территории Афганистана вблизи границы с республикой.

Эскалация в Афганистане связана с активизацией деятельности «Талибана» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны американских войск. В частности, талибы захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз.

По последним данным, более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана после боев с талибами.