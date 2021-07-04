В МИД Белоруссии заявили, что у Минска есть четкий план работы в условиях западных санкций

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство республики разработало план работы экономики в условиях западных санкций. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, власти страны стараются «более четко» оценивать влияние тех секторальных санкций, которые были введены против нее.

«Нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы в правительстве Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях», — сказал Головченко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц. В списки оказались одни из крупнейших компаний страны — МАЗ и БелАЗ.

Также стало известно, что ЕС закрыл Белоруссии доступ на финансовые рынки.