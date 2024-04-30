Российского голкипера «Флориды» назвали важнейшим парнем в команде

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис назвал хоккеистов Сергея Бобровского и Александра Баркова важнейшими парнями в команде после победы в четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Тампой-Бэй Лайтнинг». Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Два важнейших парня в команде — Барков и Бобровский. Когда ты вратарь номер один и капитан, а серия складывается не так, как ты хочешь, большинство парней смотрят на них. Они должны держать ответ. Барков и Бобровский были хороши сегодня, они были хороши всю серию. Они справились с болью от того поражения», — заявил специалист.

В ночь на 30 апреля состоялся пятый матч серии, в котором «Флорида» одержала крупную победу с результатом 6:1. Голкипер Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам из 32. Он был признан второй звездой завершившегося поединка. Барков в этом поединке оформил дубль.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию у «Тампы» с результатом 4-1. «Пантеры» потерпели поражение только в четвертой игре серии, тот матч завершился со счетом 3:6.

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